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Тюменского митрополита обвинили в приставании к мальчикам Сегодня в 14:54

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Семинаристам.

Митрополита Тюменского и Тобольского Димитрия обвинили в педофилии. Церковный скандал разразился после публикации диакона Андрея Кураева поступившего к нему анонимного письма. В нем рассказывается о том, что Димитрий якобы приглашает подопечных пансиона для несовершеннолетних школьников при Тобольской семинарии к себе в баню - они обмазывают владыку медом и делают ему массаж.

"Ночуют они в гостевых комнатах. И вот ночью когда все уснут он приходит к детям и делает всякое. То спустит штаны, то сам залазит к ним под одеяло, то теребит им причинное место. Если кто то проснется владыка уговаривает помолчать. Говорит что он им так снимает стресс. Самое интересное что владыка и в поездку с собой берет детей", - сообщается в письме (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В Тобольской митрополии назвали обвинения клеветой. "Этот вброс далеко не нов. В 2009 году похожие анонимки с тем же содержанием этим диаконом-недоброжелателем уже печатались. Полагаем, что анонимные вбросы не имеют никакого юридического обоснования. Считаем, что все изложенное построено на извращенном восприятии действительности. За 26 лет через тобольские духовные школы прошли более 1600 учащихся – юношей и девушек, и, конечно, могут найтись недоброжелатели из числа не вписавшихся в регламент учебных заведений, которые могли бы подобным образом попытаться как-то навредить и школе, и ее руководству", - прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе Тобольской митрополии.

На сайте change.org тюменцы создали петицию с просьбой провести проверку опубликованных Кураевым фактов. Когда необходимое количество голосов будет собрано, ее направят президенту РФ Владимиру Путину, патриарху Кириллу, в прокуратуру РФ и депутатам Госдумы.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" не удалось получить комментарий о том, проводится ли по данному факту проверка.

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