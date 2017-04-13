Ветеранам ВОВ.

В канун Дня Победы ветераны Великой отечественной войны смогут отправиться в полет по России абсолютно бесплатно. Это традиционный майский подарок "Уральских авиалиний", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

С 17 апреля стоимость билетов для участников и инвалидов ВОВ 1, 2 и 3 групп обнуляется. Их сопровождающие получают скидку 90% от тарифа экономкласса. Акция распространяется на рейсы с 3 по 12 мая в города-герои (или приближенные к ним):

из Москвы – в Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Минеральные Воды, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Томск, Улан-Удэ, Уфу, Челябинск и Читу;

из Санкт-Петербурга – в Екатеринбург, Владивосток, Калининград, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Симферополь, Сочи, Томск и Хабаровск;

из Симферополя – в Екатеринбург и Самару.