×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Уральские авиалинии" предлагают бесплатные перелетыСегодня в 15:49

  • Текст

Ветеранам ВОВ.

В канун Дня Победы ветераны Великой отечественной войны смогут отправиться в полет по России абсолютно бесплатно. Это традиционный майский подарок "Уральских авиалиний", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

С 17 апреля стоимость билетов для участников и инвалидов ВОВ 1, 2 и 3 групп обнуляется. Их сопровождающие получают скидку 90% от тарифа экономкласса. Акция распространяется на рейсы с 3 по 12 мая в города-герои (или приближенные к ним):

из Москвы – в Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Минеральные Воды, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Томск, Улан-Удэ, Уфу, Челябинск и Читу;

из Санкт-Петербурга – в Екатеринбург, Владивосток, Калининград, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Симферополь, Сочи, Томск и Хабаровск;

из Симферополя – в Екатеринбург и Самару.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×