Казенных денег не хватит.

Для отказа от двусменной работы школ за грядущие 8 лет на Среднем Урале необходимо создать 179 тысяч новых мест. Об этом на заседании регионального правительства 13 апреля сообщил губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, членам правительства следует очень внимательно отнестись к этой цифре, чтобы ни один потенциальный школьник не остался неучтенным.

Сейчас из полумиллиона свердловских школьников во вторую смену учатся около 76 000. По словам вице-губернатора Павла Крекова, проблема имеется практически во всех муниципалитетах, но наиболее остро вопрос стоит в Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Березовском и Серове, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Полностью отказаться от второй смены планируют к 2025 году. Пока эта работа идет напряженно. В 2016 году создано около 5000 мест в школах. Судя по выделяемым финансам, в текущем году прорыва не будет: если в 2016-м на эти цели ушло 1,3 миллиарда рублей, в нынешнем запланировано около 1,8 миллиарда. А вот в 2018-м работа должна активизироваться – чиновники держат в уме цифру в 11 миллиардов рублей. Правда, для выделения такой внушительной суммы, нужно продуктивно пообщаться с Москвой, отметил Креков.

Часть средств, вероятно, вложат коммерческие организации. "Учитывая масштабы предстоящей работы, я вижу необходимым использование механизмов государственно-частного партнерства. Мы обсуждали с некоторыми нашими промышленными группами вопрос привлечения их в строительство школьных объектов. Уверен, что данная работа получит отклик в наших программах", - пояснил Куйвашев.

Отказ от второй смены будет осуществляться в 2 этапа. До 2020 года на одну смену должны быть переведены все учащиеся начальных классов и старшего звена, до 2025-го – остальные школьники.

Как рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, в минувшем году строились и реконструировались 6 школ, две введены в эксплуатацию – первая очередь школы в Академическом районе на 1000 мест и школа в Верхней Салде на 550 мест. Места появляются и за счет более эффективного использования площадей учебных заведений.

На 2017 год в планах - 12 школ. Причем одним из условий софинансирования работ со стороны Федерации является ввод в эксплуатацию второй очереди школы в Академическом и гимназии №39 в Екатеринбурге.

Особая ответственность за выполнение планов будет возложена на глав муниципалитетов - к тем, кто не справится, нагрянут ревизоры. Показательной стала ситуация со строительством детского сада в поселке Сагра (Шалинский ГО). По словам главы областного минстроя, власти Шали вряд ли смогут выполнить задачу, поскольку там "сложная ситуация с подрядчиком".

Губернатор оправдания не принял: "Давайте так, по детским садам я срок давал. Контрольному департаменту выехать туда и направить [отчет] в Счетную палату для проверки. Срок не выдержали - обещали мне сдать в первом квартале".

Глава Среднего Урала особо подчеркнул, что мало обеспечить учащимся первую смену - школы должны находиться в пешей доступности. С этим, однако, в Екатеринбурге большие проблемы: в статусные гимназии по большей части попадают дети с временной пропиской, а местные первоклашки вынуждены отправляться в более удаленные учреждения. О конфликте родителей с горобразом "Уралинформбюро" писало неоднократно.

Месседж недовольной общественности услышали на Набережной. Чиновникам, причастным к крупным скандалам, стоит призадуматься о своей судьбе - накануне губернаторских выборов с ними могут распрощаться.