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Опыт свердловчан по замене лифтов растиражируют по РоссииСегодня в 16:25

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Всего заменят 80 тысяч подъемников.

Положительный опыт Свердловской области по кредитованию ускоренной замены лифтов распространят на всю Россию.

Согласно информации Минстроя РФ, проект по обновлению подъемников внесли в список приоритетных. В 2017 году в многоэтажках страны планируется поставить около 18 тысяч новых механизмов. Всего до 2020 года необходимо смонтировать более 80 тысяч кабин.

План рассчитывают выполнить за счет привлечения инвестиционного капитала на региональные программы капремонта.

Как пояснил "Уралинформбюро" секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов, кредитованием программы замены лифтов в регионе занимается производитель лифтового оборудования. Такой опыт - пока единственный в стране. Сами жители скинуться на обновление подъемников не в состоянии. Одна кабина стоит порядка 2 миллионов рублей.

Стоит добавить, что в августе 2016 года свердловские власти заявляли, что к маю 2017 года в регионе заменят 1 150 старых лифтов. 1000 из них - в рамках программы "1 000 лифтов" с помощью внебюджетных источников, 40 - на средства областного бюджета, 115 - за счет процентов, накопившихся от взносов жителей на капремонт.

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