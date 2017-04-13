Лишь пятая часть свердловских магазинов перешла на онлайн-кассыСегодня в 14:30
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Остальным советуют поторопиться.
Лишь 17-18% предприятий торговли Свердловской области готовы к переходу на работу с онлайн-кассами, информация с которых напрямую идет в налоговые органы. По словам замначальника контрольного отдела регионального УФНС Виктора Бачурина, на сегодня приобретено всего 8 тысяч единиц контрольно-кассовой техники.
Это крайне низкий показатель, если учесть, что перейти на новую схему предприниматели, находящиеся на общей и упрощенной системе налогообложения, должны к 1 июля 2017 года. Бачурин сетует, что бизнесмены не торопятся, надеясь, что сроки перехода будут сдвинуты. К тому же до апреля работал лишь один производитель новых аппаратов, который не справлялся с потоком заявок. Сейчас этим занимаются три сертифицированных предприятия: ООО "РИК", ООО "НТЦ Измеритель" и ООО "Прагматик" - они обещают оперативно отработать по текущим заказам в течение апреля.
Ждать новый кассовый аппарат с фискальным накопителем придется около 3 недель, а обойдется он минимум в 18 тысяч рублей, в зависимости от технических параметров. Если бизнесмен не успеет к намеченной дате, но предоставит в налоговые документ о покупке аппарата - ему простят задержку, передает "Уралинформбюро".
Тем, кто и не думал этим заниматься, грозит штраф до 100 тысяч рублей и даже приостановка работа предприятия на 90 дней.
Главная задача государства - вывести бизнес из тени. Но пользу от новшества ощутят и потребители - теперь не нужно будет хранить чеки для возврата-обмена товара, поскольку вся информация будет храниться на сервере налоговых органов и может быть истребована.
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