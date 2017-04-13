На следующей неделе.

22 апреля 2017 года в Пермь прилетит председатель наблюдательного совета "Реновы" Виктор Вексельберг, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Он посетит мероприятия, посвященные Суперфиналу школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) "КЭС-БАСКЕТ", которой исполняется 10 лет. "Ренова" является основным спонсором лиги.

Стоит добавить, что в последний раз предприниматель приезжал в Пермь в октябре 2016 года. Он участвовал в церемонии закладки памятника актеру Георгию Буркову, передает "Уралинформбюро".