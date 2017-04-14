По экстренному номеру 112 будет звонить весь Средний Урал 13 апреля в 21:12
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Через 2 года.
Номер 112 для вызова экстренных служб станет доступен всем жителям Свердловской области до конца 2019 года. Его внедрение обойдется в 298,7 миллиона рублей, сообщается на портале госзакупок.
По единому номеру уральцы смогут вызвать пожарных, медиков, получить психологическую помощь. Время ответа диспетчера - не более 20 секунд, передает "Уралинформбюро". Оператор связи должен передавать сведения о местонахождении звонящего.
В Екатеринбурге центр обработки вызовов 112 открылся в феврале 2016 года.
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