Команда "Газпром-классов" во главе с директором гимназии, педагогами и представителями газодобывающей компании

На конкурсе научных работ.

Молодые специалисты ООО "Газпром добыча Ямбург" помогли провести конкурс исследовательских работ среди учеников "Газпром-классов" в гимназии Нового Уренгоя.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ компании, ямбургские газовики готовили подшефных к защите полгода.

Лидеры определялись в нескольких секциях. Первая была связана с добычей газа, геологией, химией, механикой – и тут сильнейшей оказалась Анастасия Сиротина с проектом "Способы повышения эффективности эксплуатации подводных трубопроводов в условиях Арктики".

"Я сразу поняла, что добыча газа – это моя тема. Причем я знала, что компания "Газпром добыча Ямбург" планирует разрабатывать месторождения на шельфе Обской и Тазовской губ, и мне сразу захотелось разобраться в этом поподробнее", - призналась победительница.

По части информационных технологий заткнули соперников за пояс Дамир Галиев и Алексей Собянин, представившие работу "Газотурбинный двигатель в энергетике России".

А лучшим знатоком технического английского признан Владимир Пащенко, рассказавший о перспективах развития микропроцессоров ("Possible ways of microprocessors' development").

По мнению педагогов, опыт проектно-исследовательской деятельности очень полезен будущим инженерам.

Стоит добавить, что профориентационные "Газпром-классы" открылись в 2013 году по инициативе ООО "Газпром добыча Ямбург" и ООО "Газпром добыча Уренгой" при поддержке департамента образования администрации Нового Уренгоя. Школьники углубленно изучают профильные предметы и в дальнейшем пополняют кадровый резерв газовых предприятий.