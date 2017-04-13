Свердловские школьники будут изучать самбо на уроках физкультурыСегодня в 16:43
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С нового учебного года.
С 1 сентября 2017 года свердловские школьники на уроках физкультуры начнут осваивать приемы самбо. Как пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, Урал подключился к всероссийскому проекту "Самбо в школу".
"Это будут базовые элементы, которые могут оказаться полезными в реальной жизни. Мы не собираемся никого швырять на пол или на асфальт, применять запрещенные приемы и так далее, а вот умение правильно сгруппироваться, безболезненно упасть, избежать какого-то столкновения или уйти от конфликтной ситуации – все это будет востребованным", – пояснил исполнительный директор Свердловской Федерации самбо Александр Какуша.
До 25 мая руководство 34 уральских городов определят список школ, которые станут пилотными площадками проекта. Методические рекомендации разработает Свердловский Институт развития образования области и Уральский государственный педуниверситет. А сами преподаватели пройдут обучение под руководством опытных спортсменов.
Первое знакомство с основами самбо у свердловских школьников состоится, вероятно, уже во время летней оздоровительной кампании. Инструкторы по физкультуре в детских лагерях пройдут специальную подготовку, чтобы включить элементы самбо в утренние зарядки, разминки и тренировочные занятия.
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