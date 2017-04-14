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Сухому Логу поменяют сгнивший водовод в 2019 году13 апреля в 21:32

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Цена вопроса - 92 миллиона.

В 2019 году в Сухом Логу завершат реконструкцию проблемного водовода. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, в 2017 году на эти цели будет потрачено 34 миллиона рублей из регионального бюджета, в последующие два года - 31 и 18 миллионов соответственно. Муниципалитет перечислит 9,3 миллиона за трехлетку.

На данный момент заменен стальной трубопровод протяженностью 7,4 километра, а также участок водовода из асбоцементных труб длиной 6,2 километра. Осталось переложить еще 6,8 километра асбоцементных труб. Подготовлена вся проектно-сметная документация. В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору подрядчика.

Стоит добавить, что зимой 2014 года в Сухом Логу случился настоящий коммунальный коллапс, был объявлен режим ЧС. Горожане несколько недель оставались без холодной воды из-за многочисленных повреждений на сетях. После этого и было принято решение о реконструкции.

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