ЕСПЧ нам не указ.

Министерство юстиции РФ обжалует решение Европейского суда по правам человека о выплате компенсации семьям погибших и пострадавших в результате теракта в Беслане, передает "Уралинформбюро".

Озвученный 13 апреля вердикт ЕСПЧ гласит, что Россия "не предпринимала достаточно мер для предотвращения теракта", поэтому обязана выплатить заявителям 2,95 миллиона евро.

В Минюсте парируют: "Ряд выводов Европейского суда необоснован, а использованная аргументация - неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями".

На обжалование постановления ЕСПЧ у российской стороны есть 3 месяца.

Теракт в Беслане произошел в 2004 году. Утром 1 сентября группа боевиков во время торжественной линейки захватила 1128 заложников (учеников, их родителей и преподавателей) и два дня удерживала в школе №1. Погибли 333 человека, 783 получили ранения.