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В тюменском селе воду накачивают ядами13 апреля в 20:33

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Со свалки.

Нелегальная свалка в Тюменском районе может отравить питьевые скважины, снабжающие водой село Успенка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального отделения ОНФ, о бесхозной помойке рассказали местные жители. 8 гектаров захламлены строительным и бытовым мусором. Туда же свозят останки животных, канализационные отходы из Успенского, Переваловского МО и соседней Свердловской области. Не исключено, что опасные вещества проникли в расположенные рядом подземные источники водоснабжения.

Фото: региональное отделение ОНФ по Тюменской области

Активисты направили обращения в администрацию Тюменского района, областное управление ветеринарии, в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

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