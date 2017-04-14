Со свалки.

Нелегальная свалка в Тюменском районе может отравить питьевые скважины, снабжающие водой село Успенка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального отделения ОНФ, о бесхозной помойке рассказали местные жители. 8 гектаров захламлены строительным и бытовым мусором. Туда же свозят останки животных, канализационные отходы из Успенского, Переваловского МО и соседней Свердловской области. Не исключено, что опасные вещества проникли в расположенные рядом подземные источники водоснабжения.

Фото: региональное отделение ОНФ по Тюменской области

Активисты направили обращения в администрацию Тюменского района, областное управление ветеринарии, в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.