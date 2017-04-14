До 1000 рублей.

В преддверии Дня Победы свердловские власти планируют оказать материальную помощь ветеранам и участникам ВОВ. 97 тысяч жителей Среднего Урала получат единовременные выплаты до 1000 рублей. Кроме того, одиноким ветеранам и инвалидам выделят средства на ремонт жилья, путевки на санаторно-курортное лечение и теплоходные поездки, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

В числе приоритетных задач губернатор Евгений Куйвашев назвал безопасность массовых мероприятий. Самой масштабной акцией станет "Бессмертный полк". Как пояснил областной координатор движения Валерий Басай, только в Екатеринбурге в колонну встанут около 50 тысяч человек. Ожидается, что в целом участников будет не меньше, чем в прошлом году. Тогда с портретами своих фронтовиков по улицам свердловских городов прошли 132 тысячи человек.

В Параде Победы на Площади 1905 года примут участие 2500 военнослужащих и 62 единицы техники. Традиционно в столице Урала будут работать концертные площадки, запланированы встречи ветеранов с молодежью, тематические экспозиции в музеях и библиотеках.

Уникальные акции и мероприятия ко Дню Победы запланированы каждом муниципалитете. Так, в Новой Ляле готовится к выпуску "Книга Памяти", в Каменске-Уральском 6 мая откроется стена с фотографиями горожан, воевавших в годы Великой Отечественной.

Губернатор поручил в преддверии праздника привести в порядок все воинские захоронения и мемориалы, посвященные защитникам Отечества.