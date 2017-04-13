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На Средний Урал надвигается ураганСегодня в 19:27

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Объявлено штормовое предупреждение.

На Свердловскую область надвигается ураган. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вечером 13 апреля и в ночь на 14 апреля 2017 года в ряде районов ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

МЧС просит жителей соблюдать меры безопасности: закрывать окна, ограничивать работы на высоте, не парковать авто около зданий и рекламных конструкций.

Следует напомнить, что сегодня днем сильный ветер в уральской столице сорвал крышу со здания на Генеральской, а также повалил рекламные щиты.

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