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Главного героя "Обитаемого острова" увезли в психбольницуСегодня в 08:25

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После падения из окна.

Исполнитель главной роли в экранизации романа братьев Стругацких "Обитаемый остров" Василий Степанов госпитализирован в московскую психиатрическую клиническую больницу №1 имени Алексеева. 31-летнего актера отправили на лечение после того, как он пару дней назад выпал из окна квартиры на западе столицы, где живет с родителями, пишут федеральные СМИ.

У пострадавшего диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. Помимо помощи травматологов, актеру потребовалось лечение в психиатрической клинике. Последние годы Василий Степанов находится в затяжной депрессии. Он жаловался, что не может найти работу, передает "Уралинформбюро".

Василий Степанов родился в 1986 году в Москве в семье милиционера и кассирши. Отучившись в техникуме, он получил диплом учителя физкультуры. Стал известен в 2009 году благодаря роли Максима Каммерера в фильме "Обитаемый остров", снятом Федором Бондарчуком. После этого заметных ролей у него не было.

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