А заодно и от коррупции.

Полицейским недолго осталось ездить по заграницам. Законопроект о запрете для них турпоездок за рубеж поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, пишут "Известия". Документ рекомендован к принятию в первом чтении.

Он также предусматривает, что в МВД не смогут служить те, у кого есть вид на жительство в другой стране. Предполагается, что эти меры помогут в борьбе с коррупцией.

Ранее законопроект одобрило правительство. Однако кабмин прописал в отзыве ряд замечаний. В частности, в законе нужно указать конкретные должности, на которые распространяется запрет на зарубежные поездки. Также Министерству иностранных дел рекомендовано составить список государств, которые не рекомендуется посещать полицейским.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", законопроект был внесен экс-депутатом от ЛДПР Дмитрием Носовым еще осенью 2015 года. Запрет может коснуться более 900 тысяч человек. Сейчас невыездными являются только те полицейские, у которых есть допуск к гостайне.

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