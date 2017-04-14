Береги капитал смолоду.

В детских садах, школах и вузах России будут изучать финансовую грамотность. Соглашение об этом подписали глава Минобрнауки Ольга Васильева и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, пишут федеральные СМИ. Встреча прошла 13 апреля 2017 года на Московском международном салоне образования.

Васильева отметила, что соответствующие изменения будут внесены в государственные образовательные стандарты. В создании учебных пособий примет участие ЦБ. В школах модуль по финансовой грамотности станет обязательной частью курса обществознания, передает "Уралинформбюро".