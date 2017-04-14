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Екатеринбург вырулил в тройку автолидеровСегодня в 11:21

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Машина есть у каждого третьего.

Екатеринбург занял третье место по количеству автомобилей среди российских городов-миллионников. В мегаполисе зарегистрировано более 446 тысяч машин, пишет "Автостат". Уральскую столицу опередили только Москва (более 3,78 миллиона машин) и Санкт-Петербург (свыше 1,66 миллиона).

Меньше всего автомобилей - в Волгограде и Перми: около 256 тысяч и 246 тысяч соответственно, передает "Уралинформбюро".

В пересчете на душу населения Свердловская область - на 6 месте (302 автомобиля на 1000 жителей). В первой пятерке - Самара (334), Санкт-Петербург (319), Воронеж (308), Москва (307) и Казань (303). Пермь вновь замыкает рейтинг (237).

Второй уральский город-миллионник Челябинск - на 13 месте: на тысячу жителей зарегистрировано 269 машин. Всего в южноуральской столице - более 320 тысяч автомобилей.

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