Водород.

На Энцеладе, спутнике Сатурна, могут появиться живые организмы, сообщает NASA. В его атмосфере обнаружен водород, который способен обеспечить источник энергии для зарождения жизни.

Химический элемент на поверхности нашел космический зонд "Кассини". Он был запущен для изучения Сатурна и его спутников 20 лет назад. К планете зонд долетел в 2004 году. Сейчас "Кассини" исследует кольца Сатурна. Это станет его последней задачей. Зонд уже сделал ряд важных открытий, среди них – обнаружение моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океана на Энцеладе.

По расчету ученых, 15 сентября 2017 года зонд войдет в атмосферу Сатурна, где завершит свое существование. Так его создатели хотят уберечь от обломков спутники планеты, где может существовать жизнь, передает "Уралинформбюро".