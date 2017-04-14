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Пропавшего молодого отца из Прикамья нашли в МосквеСегодня в 12:57

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Как он там оказался - непонятно.

Пропавшего жителя Березников Виктора Панова нашли в Москве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Каким образом он оказался в столице, там не пояснили.

32-летний мужчина исчез 11 апреля 2017 года. Он ушел из дома на работу и не вернулся. Не появился прикамец и 12 апреля, когда должен был встречать жену из роддома. После этого родственники забили тревогу.

Местонахождение Панова полицейским удалось установить только 13 апреля. По данным местных СМИ, его нашли в больнице - как он попал в столицу, мужчина не помнит.

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