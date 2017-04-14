Работников Группы ММК приобщили к культуре за 70 миллионовСегодня в 14:13
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Было организовано более 800 мероприятий.
В 2016 году Группа ММК направила на культурно-массовую работу 70 миллионов рублей. Это на треть выше расходов 2015 года. Только Магнитогорский металлургический комбинат потратил на содержание объектов культуры, финансирование культурно-массовой работы, праздничных мероприятий, организацию работы кружков и секций 55 миллионов.
Силами Дворца культуры металлургов имени С.Орджоникидзе, включающего две концертные площадки в правобережной и левобережной частях Магнитогорска, были проведены 807 мероприятий. Их посетили более 128 тысяч работников Магнитки и членов их семей.
В числе организованных мероприятий празднование Дня металлурга, юбилеи подразделений, концертные выступления на торжественных сменно-встречных собраниях к профессиональным праздникам и многое другое.
Следует отметить, что во дворцах культуры работают 58 коллективов художественной самодеятельности, в том числе 36 детских. Всего в них занимаются около 1 500 человек.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", создание условий для развития творческого потенциала работников и членов их семей, организация насыщенного досуга - одни из важных задач для руководства комбината. Особое внимание уделяется поддержке талантливой молодежи.
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