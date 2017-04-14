Тюменских детей с ДЦП учат плаватьСегодня в 12:32
- Текст
И кататься на лыжах.
В Тюменской области детям с детским церебральным параличом оказывается особая поддержка. В 2017 году в рамках благотворительного проекта "Ключ к жизни" оплачено 960 дополнительных занятий для их реабилитации. Курс охватывает детей Тюмени и Тобольска.
Второй сезон в Тюменской области реализуется программа "Лыжи мечты". Прошедшей зимой с инструкторами дети занимались 180 часов.
"В этом году и мы с Полиной попробовали эту реабилитацию. Нас встретила симпатичная девушка - инструктор Олеся. Мы попробовали обуть горнолыжные ботинки, не получается?! Справились с трудом только через 20 минут. Вышли на склон и у нас был шок. Как наш ребенок может съехать с такого большого склона? А нам говорят, все, отпускайте ребенка. Первый раз, конечно, тихонько съехали. А второй раз, уже бежали родители за своим чадом. Мы были рады видеть своего ребенка счастливым и улыбающимся",- делится Екатерина Пинигина впечатлениями от проекта.
Кроме того, продолжается программа гидрореабилитации, запущенная в ноябре 2016 года. В бассейне "Нептун" для маленьких тюменцев с ДЦП проведено более 100 часов занятий.
8 апреля в Тобольске состоялся гала-концерт Международного фестиваля "Золотые купола". Средства от продажи билетов организаторы традиционно направили на благотворительный проект соцпартнерства "Ключ к жизни", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Чтобы помочь детям, нужно отправить SMS на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Если отправите просто слово КЛЮЧ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей. Стоимость отправки SMS на номер 3434 – бесплатно. Комиссия с абонента оператора сотовой связи - 0%. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и TELE2. Перечислить средства можно на счет ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество" - координатора благотворительного проекта "Ключ к жизни".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:42
Екатеринбургские депутаты лишатся денег на содержание помощниц
Если будут прогуливать заседания.Сегодня в 19:25
Россель обогнал Чернецкого по доходам
Заработав в два раза больше.Сегодня в 19:22
Тюменский бизнес прельщают арендой памятников за 1 рубль
Но реставрация - за счет арендатора.Сегодня в 18:54
Холманских остался без машины
Он продал ВАЗ-21061.Сегодня в 18:32
Российским автомобилистам пообещали 3-летнее ОСАГО
Вместо годового.Сегодня в 18:27
В России введут электронный больничный
С лета.Сегодня в 18:15
Свердловские оборонщики вооружатся супертехнологиями
С подачи Куйвашева.Сегодня в 18:04
В Тюменской области грядет потепление инвестклимата
Бизнес и чиновники ищут общий язык.Сегодня в 18:03
У Путина и Медведева сократились доходы
По итогам 2016 года.Сегодня в 17:46
Молодежь Роспана фонтанирует идеями
На благо Нового Уренгоя.Сегодня в 17:42
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:38
Жительница Прикамья пригрозила взорвать автобус
Вместе с пассажирами.Сегодня в 17:12
В Тюмени ребенок оказался заблокирован в багажнике машины
Которую хозяин оставил без присмотра.Сегодня в 17:07
В Екатеринбурге увеличили расходы на транспортную реформу
И подготовку к ней.Сегодня в 17:04
Челябинец выстрелил автомобилисту в лицо
Из газового пистолета.
Главные новости
- Сегодня в 18:03У Путина и Медведева сократились доходы
- Сегодня в 16:36Трое екатеринбуржцев избили подростка у Драмтеатра
- Сегодня в 15:14Следователя по делу Юревича обвинили в подделке доказательств
- Сегодня в 14:40В Екатеринбурге у вокзала нашли отрезанную голову
- Сегодня в 13:11В Кыштыме ветер повалил футбольные ворота на школьника
Аналитика
Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева
Свердловская область теряет красный оттенок.
Барак свердловский предвыборный
В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.
Догнать и перегнать Москву
Предвыборные цели губернатора Куйвашева.