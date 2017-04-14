И кататься на лыжах.

В Тюменской области детям с детским церебральным параличом оказывается особая поддержка. В 2017 году в рамках благотворительного проекта "Ключ к жизни" оплачено 960 дополнительных занятий для их реабилитации. Курс охватывает детей Тюмени и Тобольска.

Второй сезон в Тюменской области реализуется программа "Лыжи мечты". Прошедшей зимой с инструкторами дети занимались 180 часов.

"В этом году и мы с Полиной попробовали эту реабилитацию. Нас встретила симпатичная девушка - инструктор Олеся. Мы попробовали обуть горнолыжные ботинки, не получается?! Справились с трудом только через 20 минут. Вышли на склон и у нас был шок. Как наш ребенок может съехать с такого большого склона? А нам говорят, все, отпускайте ребенка. Первый раз, конечно, тихонько съехали. А второй раз, уже бежали родители за своим чадом. Мы были рады видеть своего ребенка счастливым и улыбающимся",- делится Екатерина Пинигина впечатлениями от проекта.

Кроме того, продолжается программа гидрореабилитации, запущенная в ноябре 2016 года. В бассейне "Нептун" для маленьких тюменцев с ДЦП проведено более 100 часов занятий.

8 апреля в Тобольске состоялся гала-концерт Международного фестиваля "Золотые купола". Средства от продажи билетов организаторы традиционно направили на благотворительный проект соцпартнерства "Ключ к жизни", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Чтобы помочь детям, нужно отправить SMS на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Если отправите просто слово КЛЮЧ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей. Стоимость отправки SMS на номер 3434 – бесплатно. Комиссия с абонента оператора сотовой связи - 0%. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и TELE2. Перечислить средства можно на счет ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество" - координатора благотворительного проекта "Ключ к жизни".