Заняв 109 позицию из 136.

Россия заняла 109 место в ежегодном рейтинге самых безопасных стран - между Перу и Камеруном. По сравнению с прошлым годом РФ поднялась на 17 позиций.

Всего оценивалось 136 государств, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на экспертное заключение Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Финляндия в очередной раз возглавила рейтинг. Второе место заняли Объединенные Арабские Эмираты, третье - Исландия. В первую десятку также вошли Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар. Самой опасной страной признали Колумбию.