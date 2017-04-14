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Россия не попала в сотню безопасных странСегодня в 15:43

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Заняв 109 позицию из 136.

Россия заняла 109 место в ежегодном рейтинге самых безопасных стран - между Перу и Камеруном. По сравнению с прошлым годом РФ поднялась на 17 позиций.

Всего оценивалось 136 государств, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на экспертное заключение Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Финляндия в очередной раз возглавила рейтинг. Второе место заняли Объединенные Арабские Эмираты, третье - Исландия. В первую десятку также вошли Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар. Самой опасной страной признали Колумбию.

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