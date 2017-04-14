На несколько часов.

16 апреля 2017 года в центре Екатеринбурга из-за Крестного хода будет перекрыто движение транспорта. Автомобилисты не смогут проехать по Куйбышева, Гоголя и Царской.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, пасхальное шествие стартует в 16.15 после вечерни в Свято-Троицком соборе и завершится у Храма-на-Крови. Там богослужение продолжится.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области "Уралинформбюро" сообщили, что 15-16 апреля в связи с праздником гарнизон полиции переведут в режим повышенной готовности. На 400 религиозных объектах выставят почти 2 500 сотрудников ОВД, около 100 представителей ЧОП, более 120 дружинников. Кроме того, к обеспечению правопорядка привлекут казаков и бойцов Росгвардии.

По подсчетам полицейских, в ночных богослужениях по случаю Пасхи примут участие около 73 тысяч православных.