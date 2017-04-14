Она не применялась 14 лет.

Министерство обороны США опубликовало видео испытаний "матери всех бомб", которые прошли в 2003 году на полигоне в Неваде. В течение 14 лет неядерная бомба GBU-43/B не применялась ни разу. Впервые ее сбросили 13 апреля 2017 года на Афганистан - на военные объекты и подземные туннели боевиков ИГИЛ.

GBU-43/B прозвали "матерью всех бомб" из-за ее огромной разрушительной силы, передает "Уралинформбюро". Мощность заряда составляет порядка 9,5 тонн в тротиловом эквиваленте. Бомба способна уничтожить все живое в радиусе 150 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километров от эпицентра.

Стоит добавить, что сейчас на вооружении американцев 15 таких снарядов.

(Видео: War in Images, YouTube)