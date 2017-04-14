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Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:42

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По версии "Уралинформбюро".

1. Не люди умирают, а миры

Стихотворение-протест против смерти Евгений Евтушенко написал в 1961 году. После недавней кончины поэта многим хочется кричать о невозвратности. Евтушенко был ярким, страстным, добрым, порой невыносимым, но никогда – равнодушным. "Людей неинтересных в мире нет" – завет тем, кто остался жить.

2. А не выколоть ли ему моргала?

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков дал суровую отповедь британским коллегам. Ее содержание не так интересно, как форма. "Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" – негодует ооновец с интонациями омоновца.

В зале хоть и тертые калачи сидят, такого они давно не слышали. Предшественник и шеф Сафронкова, покойный постпред Виталий Чуркин, был блестящим дипломатом. Увы, на замах гениев природа отдыхает…

3. Напечатай дом на принтере

В Екатеринбурге есть место, где учат изобретать необычные вещи. Это инженерный центр M_LABS, наладивший весь путь от идеи до воплощения. Нужна светящаяся визитка, дозатор зубной пасты, браслет, измеритель влажности в цветочном горшке или "умный дом"? Без проблем! Специалисты научат работать с материалами, платами и программным обеспечением.

4. Он вам не Тимон

Теперь секреты жанра антикоррупционных расследований доступны детям с дошкольного возраста. Smetana TV разоблачает милого суриката Тимона из мультсериала "Король Лев". Яхты, дворцы, офшоры – все при нем!

5. Капибарские замашки

Этот ролик надо смотреть тем, кто видит в окружающих козлов и давно разучился управлять своим гневом. По части отрешенности капибара заткнет за пояс любого тибетского монаха.

#スエトシ牧場 #カピバラ #ヤギ #子ヤギ #あかちゃん #赤ちゃん #kapibara #kids

Публикация от Naoki Fuliwara（Suetoshi Farm) (@suetoshi_farm) Апр 11 2017 в 6:13 PDT

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