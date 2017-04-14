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В "РН-Уватнефтегазе" ждут притока юных геологовСегодня в 15:55

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Из подшефного клуба.

Коллектив ООО "РН-Уватнефтегаз" на протяжении нескольких лет шефствует над клубом "Юный геолог".

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, потребность в геофизиках, геологоразведчиках, буровиках постоянно растет. Впереди горячая пора – корпоративная стратегия предусматривает наращивание углеводородных запасов. Нельзя забывать и о том, что технологии идут вперед семимильными шагами. Замотивированные кадры в идеале нужно готовить со школьной скамьи.

Именно такая возможность реализована в клубе "Юный геолог", где сейчас порядка 40 воспитанников. Обучение ведется бесплатно. Старшую из трех возрастных групп составляют 10-11-классники – у них углубленная программа. Есть планы принимать студентов.

Теоретическая часть занятий сочетается с увлекательной практикой. Так, в начале 2017 года была организована экскурсия в учебный центр Шлюмберже, одного из основных подрядчиков "РН-Уватнефтегаз". Школьникам показали оборудование, которое помогает исследовать скважины.

Чтобы научная мысль не застаивалась, проводятся интеллектуальные олимпиады. В декабре прошлого года при поддержке "РН-Уватнефтегаза" и Тюменского индустриального университета померились силами 75 юных геологов.

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