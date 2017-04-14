Каждая работа – музейная ценность.

Сотрудник ООО "РН-Уватнефтегаз" Евгений Мухин, увлекающийся макетированием, изготавливает мини-копию очередной производственной площадки. Что это будет, пока секрет. Предыдущей работой мастера был нефтепромысел №1, уменьшенный в 50 тысяч раз, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Несколько лет назад Евгений задумал сделать макет центрального пункта сбора нефти на Усть-Тегусском месторождении. Потратил на это около года. В ход пошли пластик, картон, фетр, светодиодные лампы.

Потом настал черед дожимной насосной станции (ДНС-2) Урненского месторождения, и автор вошел во вкус, удивляя коллег и гостей промыслов. Ряд его работ пополнил коллекцию музея Уватского проекта, который открылся в Тюмени в прошлом году.

Стоит добавить, что Евгений Мухин ощущает поддержку от "РН-Уватнефтегаза" и как оператор по закачке, и как творческая личность: компания поощряет любые проявления таланта в своих сотрудниках.