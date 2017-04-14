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В России введут электронный больничныйСегодня в 18:27

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С лета.

С 1 июля 2017 года россияне смогут оформлять пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, используя электронный больничный.

Пока имеют силу только бумажные листы нетрудоспособности, оформленные медицинской организацией. Электронные версии будут формироваться в автоматизированной информационной системе и закрепляться электронной подписью доктора или членов врачебной комиссии, передает "Уралинформбюро". Данные о выплатах станут доступны на портале госуслуг.

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