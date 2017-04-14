На благо Нового Уренгоя.

Сотрудники АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" впервые приняли участие в Молодежном форуме Нового Уренгоя. Он проходил при поддержке администрации города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

На тренинге "Бизнес-старт" участники создавали, а затем защищали свои бизнес-проекты. Так, Виктория Дроняева, организатор культурно-массовых мероприятий Роспана, предложила открыть агентство по организации праздников.

Шестеро роспановцев испытали себя в деловой игре-квесте "Нурмолодград", требующей физической и творческой подготовки.

На площадке "Фонтан идей" был объявлен мозговой штурм: как сделать ярче значимые городские торжества. Команда Роспана предложила в День молодежи провести в Новом Уренгое день самоуправления, а в День города и на Праздник народов Севера - танцевальный флешмоб. И пригласить гидов, которые бы знакомили жителей и гостей города с традициями и обычаями коренных народов севера. Идеи понравились жюри - не исключено, что они воплотятся в жизнь.

Стоит напомнить, что Роспан активно задействован в программе "Три ступени", реализуемой НК "Роснефть". Ее задачи – адаптация вчерашних выпускников вузов в коллективе, раскрытие их потенциала. Совет молодых специалистов играет в этой работе очень важную роль. В частности, вместе с кадровой службой предприятия занимается профориентацией в "Роснефть-классах" и вузах.

Молодежь Роспана достойно выступает на научно-технических конференциях "Роснефти", в спортивных турнирах и творческих конкурсах, собирает средства на лекарства и операции для нуждающихся детей.

В июне 2017 года планируется велопробег, приуроченный к Дню молодежи. На очереди состязания "Угадай мелодию" и "Что? Где? Когда?", а в августе состоится городской турнир по интеллектуальным играм. В прошлом году знатоки из Роспана поделили пьедестал с представителями ООО "Газпром Добыча Ямбург" и ООО "Газпром Добыча Уренгой".