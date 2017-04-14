Вместо годового.

В России собираются ввести полис ОСАГО сразу на три года. О нововведении рассказал заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев, передает "Уралинформбюро".

По его словам, сейчас активно готовится законопроект о либерализации тарифов ОСАГО на более длительный срок (пока такую страховку можно оформить максимум на год). В результате нововведения, по мнению чиновника, страховые компании получат некоторую свободу в установлении тарифов.

Кроме того, на рынке может появиться новый продукт - единый полис, вместо отдельных каско и ОСАГО.

Следует отметить, что ОСАГО сейчас носит обязательный характер, полис покрывает материальный ущерб третьих лиц, попавших в ДТП с владельцем застрахованного автомобиля. А вот каско предусматривает гарантии защиты машины страхователя.