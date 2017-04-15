Зрители ждут "Ревизора".

Глава Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин вошел в попечительский совет Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки.

Ближайшие планы совета обсуждались на апрельском заседании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК. "Это укрепление материально-технической базы театра и развитие его творческого потенциала. За всем этим есть абсолютно конкретные действия, ресурсы, идеи", - отметил губернатор Борис Дубровский. Речь шла о подготовке капремонта, проектировании здания под мастерские и декорации.

Такой формат благотворительности для РМК не нов – можно вспомнить спонсирование детских театральных студий и международного фестиваля театров кукол "Петрушка Великий".

Компания помогла московскому драматическому театру Et Cetera под руководством Александра Калягина в создании премьерной постановки "Ревизора". Спектакль станет подарком народному артисту к 75-летию и порадует его поклонников. В августе 2017 года при поддержке РМК пройдут гастроли Et Cetera на сцене челябинской оперы.

"В 2016 году Русская медная компания выделила на социальные нужды и благотворительность более 200 миллионов рублей, из них почти 2/3 приходится на южноуральские проекты, - поясняет вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. – В Челябинской области сосредоточена большая часть наших предприятий, а значит, и основная масса наших сотрудников. Поэтому мы стремимся внести свою лепту в развитие культуры в регионе".