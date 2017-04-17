Разрешив юлить между машинами.

В России грядет очередное изменение правил дорожного движения - в результате мотоциклисты получат дополнительные преимущества перед автомобилистами. Проработать данный вопрос первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы.

По информации "Коммерсанта", для байкеров могут создать отдельную стоп-линию. Сегодня на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленый свет на одной линии с машинами, что небезопасно. В Москве в качестве эксперимента планируется нанести вторую черту в 3-5 метрах от первой - специально для байкеров.

Кроме того, мотоциклистам хотят разрешить ездить между полосами. Сейчас байкеры прибегают к хитрости - они остаются в одной полосе с авто, соблюдая необходимый интервала. Между тем против мототранспорта между рядами выступает Госавтоинспекция. Ее представители уже подготовила заключение о "нецелесообразности" такого решения, передает "Уралинформбюро".