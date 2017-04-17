×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российских байкеров провозгласят "королями дорог"Сегодня в 08:07

Разрешив юлить между машинами.

В России грядет очередное изменение правил дорожного движения - в результате мотоциклисты получат дополнительные преимущества перед автомобилистами. Проработать данный вопрос первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы.

По информации "Коммерсанта", для байкеров могут создать отдельную стоп-линию. Сегодня на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленый свет на одной линии с машинами, что небезопасно. В Москве в качестве эксперимента планируется нанести вторую черту в 3-5 метрах от первой - специально для байкеров.

Кроме того, мотоциклистам хотят разрешить ездить между полосами. Сейчас байкеры прибегают к хитрости - они остаются в одной полосе с авто, соблюдая необходимый интервала. Между тем против мототранспорта между рядами выступает Госавтоинспекция. Ее представители уже подготовила заключение о "нецелесообразности" такого решения, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
опять придумали какой-то абсурд Сегодня в 16:02

Эти убийцы и самоубийцы на мотоциклах будут подрезать автобусы и автомобили, если им разрешат ездить между полосами, в результате будут калечиться и гибнуть пассажиры. Такое ощущение, что всё делается для того, чтобы людей калечить и в первую очередь совершенно невинных людей. Я пережила в своей жизни такую автобусную аварию, мне повезло, я не пострадала. но там были пострадавшие. Автобус подрезали на дороге, хотя это был не мотоцикл, просто сильно юркий жигуль, который всех обгонял и не обращал внимание на соблюдение движения по одной полосе. В результате автобус свалился в кювет. Результат - ни тот, ни другой водители не пострадали, пострадали пассажиры в автобусе. Видимо, кто-то именно этого и добивается.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×