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"Мисс Россия" из Екатеринбурга собиралась уехать в КитайСегодня в 08:51

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Из-за победы в конкурсе планы пришлось корректировать .

21-летняя Полина Попова из Екатеринбурга стала "Мисс Россия-2017". Девушка рассказала "Известиям", что до последней минуты не ожидала, что победит в конкурсе. Выигранные 3 миллиона рублей она тратить пока не планирует.

"У меня есть собственные сбережения, потому что я хорошо зарабатывала в Азии и Европе, работая моделью. Недавно я вернулась из Америки. Я, правда, хорошо зарабатываю, у меня даже есть приобретения, на которые я заработала своим трудом", - сообщила екатеринбурженка.

По словам девушки, перед участием в конкурсе она активно изучала китайский язык и планировала получать высшее образование в Китае. Однако сейчас планы изменились: свердловчанка намерена выбрать для себя вуз в России, передает "Уралинформбюро". Со специальностью она пока не определилась.

Стоит добавить, что уральские модели не впервые побеждают в конкурсе "Мисс Россия". В 2010 году этого звания удостоилась екатеринбурженка Ирина Антоненко, в 2015 году - София Никитчук.

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