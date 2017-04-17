Уже несколько дней.

17 апреля 2017 года в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Ветер усилится до 20-25 метров в секунду. Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности: не покидать без необходимости квартиры и офисы, закрыть форточки и окна.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Свердловской области, сильный, продолжительный ветер способен свалить слабо укрепленные конструкции. В том числе рекламные щиты, ветхие деревья, а также сорвать с крыш домов листы металла и куски шифера.

Следует отметить, что шторм бушевал на Урале все выходные. 16 апреля к сильному ветру добавился ледяной дождь, на дорогах образовалась наледь.