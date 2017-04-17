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В Аргентине нашли яйца с эмбрионами динозавровСегодня в 10:47

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Возрастом 70 миллионов лет.

На юге Аргентины, в провинции Неукен, были обнаружены яйца динозавров. Их возраст, по оценкам ученых, насчитывает 70 миллионов лет. О находке сообщает агентство Telam.

Под скорлупой сохранились останки эмбрионов ящеров. Палеонтологи планируют изучить эмбриональную кожу и зубы. Яйца отлично сохранились, потому что раньше в этой местности было болото, а позже территория была погребена под вулканическими отложениями.

Гнездо нашел местный житель вблизи городка Агуада-Сан-Роке еще несколько лет назад. Но ученые сообщили об этом только сейчас. Поскольку это не первая такая находка, исследователи рассчитывают создать здесь палеонтологический парк, передает "Уралинформбюро".

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