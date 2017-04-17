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Пьянству - бой: в России "вылечили" четверть алкоголиковСегодня в 10:11

Курящих тоже убавилось.

За 2016 год в России на четверть сократилось число алкоголиков, состоящих на медицинском учете, и на 39% упало потребление табака. Больных с диагнозом "алкоголизм", впервые взятых на диспансерное наблюдение, стало на 36% меньше. Статистика приводится в докладе Роспотребнадзора, источник данных для расчетов не уточняется.

Стоит отметить, что в 2011 году на федеральном уровне ужесточились правила розничной продажи алкоголя, введен запрет на реализацию спиртного с 23.00 до 8.00.

С лета 2014 года запрещено курить в поездах, самолетах, на кораблях и в заведениях общепита, открыто выкладывать табачные изделия в магазинах и торговать ими в киосках. Кроме того, выросли ставки табачных акцизов, передает "Уралинформбюро".

Намечен следующий шаг – приравнивание электронных сигарет к обычным и расширение мест, где действует табу на курение.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
да? Сегодня в 10:23

Да? В нашем дворе количество алкоголиков не убавилось, сколько было, столько и осталось. Видимо, их просто не ставят на учёт. Кстати, а зачем их ставить на учёт? Кому, нафиг, они нужны? На органы их нельзя, у них все органы пропитые и уже атрофированные. Какой ещё учёт может быть? Типа, безработные? Дак тем более, кто будет платить им пособие? Что остаётся? Какой ещё такой учёт? Я вот всё никак не понимаю, откуда у них деньги на водку-пиво? У нас дома денег хватает только на еду самые необходимые моющие средства, одежду старую донашиваем.

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