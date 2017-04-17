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Ветер будет хозяйничать в Екатеринбурге три дняСегодня в 10:29

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Как минимум.

Сильный ветер не прекратится в Екатеринбурге как минимум еще три дня. Как рассказали "Уралинформбюро" в ФГБУ "Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", сегодня порывы будут достигать 15-18 метров в секунду, 18 апреля - 14 метров, 19 апреля - 13 метров.

В понедельник в городе ожидается 10-12 градусов, завтра - 11-13, в среду - 8-10 градусов. Ночами обещают от нуля до плюс 6 и мокрый снег. Днем ожидается дождь.

Стоит добавить, что в течение прошлой недели в Екатеринбурге и области бушевал ураганный ветер. Он сносил крыши с домов, валил остановки общественного транспорта и рекламные конструкции.

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