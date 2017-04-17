И вызвали на допрос.

Сотрудники посольства США в Лондоне вызвали на допрос 3-месячного ребенка по подозрению в терроризме. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на дедушку младенца.

Дело в том, что мужчина ошибся при заполнении визовой анкеты на ребенка. В графе "Вовлечены ли вы в террористическую деятельность, шпионаж, саботаж или геноцид?" мужчина случайно ответил "да". По этой причине мальчику было отказано в визе.

Ничего комичного в ситуации дипломаты не увидели и вызвали ребенка в посольство на лондонской площади Гросвенор. "Подозреваемый", которого, само собой, сопровождали родные, вел себя хорошо и ни разу не заплакал, передает "Уралинформбюро".