И не высовываться в Windows.

В России создана операционная система "ОСь" для работы с гостайной. Свое детище представила дочерняя компания "Ростеха" - ООО "Национальный центр информатизации", пишут "Известия".

Круг потенциальных клиентов широк: органы власти всех уровней, госкорпорации и компании с государственным участием. Сейчас они используют различные версии Windows американской корпорации Microsoft. Отечественные "операционки" для секретной информации пока есть только у Минобороны РФ.

"ОСь" строится на базе Linux и хорошо совместима с ПО сторонних производителей, в том числе Windows. Заявка о включении новинки в реестр программного обеспечения проходит экспертизу в Минкомсвязи, передает "Уралинформбюро".