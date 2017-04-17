Пасха пришла с метелью.

В разгар весны зима устроила на Урале прощальные гастроли: ветер сносил крыши с домов, рвал провода, ломал деревья. Минувший уик-энд запомнился метелью и отключениями электричества, северные районы накрыл снегопад. В Челябинской области синоптики продлили штормовое предупреждение на 17 апреля. Но уральцам не стоит считать себя исключительными: Москва и Санкт-Петербург тоже встретили Пасху под снегом. Стихия показывает свой нрав в Барнауле, Самаре и даже в другом полушарии - на островах Новой Зеландии, где сейчас осень. Фото из соцсетей - в подборке "Уралинформбюро".

"Во дворе Софьи Перовской упал фонарный столб. Ветер?" - предполагает екатеринбуржец Данила Тимофеев (здесь и далее орфография источников сохранена. - прим. ред.) "Пересечение улиц Малышева - Гагарина, не ведержил ветер,

али сварка некачественная", - комментирует его земляк Юрий Федоров фото рухнувшего дорожного знака.

Фото: vk.com/te_ekb/ Данила Тимофеев

Фото: vk.com/te_ekb/ Юрий Федоров

#Ветер Публикация от Андрей (@donv1too) Апр 16 2017 в 10:36 PDT

#холодно#ветер#тучи Публикация от Анна Бутина (@butinanna2008) Апр 16 2017 в 8:45 PDT

Пасха с градом😀😀😀 #усолье#погода#жесть#солнце#дождь#ветер#град#ждите#ангарск#к вам идет😂😂😂 Публикация от Ирина и Максим Клюевы (@ira._.max) Апр 16 2017 в 1:50 PDT

Вику сдувает ветром... #прогулка #ветер #ялюблюсамару #викториявикусик #моисокровища #моясемья Публикация от Просто мама... (@belovasw) Апр 16 2017 в 10:52 PDT

Хакас разозлился 😡😡😡 #ветер сильный Публикация от Владимир Romashov (@vladimirromash) Апр 17 2017 в 2:10 PDT