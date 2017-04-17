Но в зоопарке отмели эту идею.

Сотрудники Екатеринбургского зоопарка определились с именами для львят, появившихся на свет около месяца назад. Остановились на вариантах Леон и Саймон, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца. Леон переводится с греческого как "лев", а Саймон – сокращенный вариант имени известного ученого Энжела Симона, в честь которого названа известная премия в области биологии.

На электронную почту зверинца горожане прислали более 400 вариантов имен. Среди популярных: Чук и Гек, Тимон и Пумба, Огонь и Пламя, Соломон и Моисей, Чип и Дэйл, Малыш и Карлсон, Татищев и де Геннин, Юпитер и Сатурн, Гол и Пенальти и многие другие.

Стоит напомнить, что мама львят, четырехлетняя Эмма, прибыла в Екатеринбургский зоопарк из Крыма в ноябре 2016 года, здесь ее ждал девятилетний самец Эрни. Увидеть родителей и малышей можно на первом этаже павильона "Теплолюбивые хищники".

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