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Минобороны РФ приглашает всех на военную базу в АрктикеСегодня в 18:05

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Виртуально.

Минобороны России впервые показало уникальную базу "Арктический трилистник" изнутри. На военный объект можно попасть виртуально с официального сайта министерства. База располагается на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике.

"Военная инфраструктура арктической базы состоит из многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые являются объектами с особым режимом допуска", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

В онлайн-экскурсии демонстрируется обустройство комнат для военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея и медблок. "Арктический трилистник" полностью автономен: способен обеспечить проживание до 150 военнослужащих в течение 1,5 лет.

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