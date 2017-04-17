Виртуально.

Минобороны России впервые показало уникальную базу "Арктический трилистник" изнутри. На военный объект можно попасть виртуально с официального сайта министерства. База располагается на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике.

"Военная инфраструктура арктической базы состоит из многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые являются объектами с особым режимом допуска", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

В онлайн-экскурсии демонстрируется обустройство комнат для военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея и медблок. "Арктический трилистник" полностью автономен: способен обеспечить проживание до 150 военнослужащих в течение 1,5 лет.