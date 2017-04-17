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Футбольных фанатов будут катать по Екатеринбургу бесплатноСегодня в 13:45

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При предъявлении билетов на матч.

Во время ЧМ-2018 екатеринбуржцам и гостям уральской столицы разрешат ездить в общественном транспорте бесплатно. Льгота предусмотрена для болельщиков в день футбольных матчей при предъявлении билета на игру. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Волонтеры смогут бесплатно кататься в течение 2 месяцев (с 14 мая по 19 июля), показав карту аккредитации, передает "Уралинформбюро".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге на Центральном стадионе состоится 4 матча.

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