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Тюменские педагоги заменили уроки квестами Сегодня в 18:51

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И научили этому коллег.

Делегация Тюменской области приняла участие в Московском международном салоне образования, проходившем в столице 12-15 апреля 2017 года.

Директора школ и колледжей, в частности, рассказали о своем опыте применения нестандартных форм обучения – обучающих игр, мастер-классов и квестов. Игровой подход активно используется департаментом образования и науки Тюменской области, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

Московский международный салон образования – самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий и инновационных проектов. На площадках презентовали программы по развитию научно-технического творчества детей, проекты в области экологии, практики инклюзивного обучения, IT-решения, архитектуру и дизайн образовательных пространств.

Салон собрал представителей 29 стран, было организовано более 200 форумов, лекций, семинаров, мастер-классов и тренингов.

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