Таких "сюрпризов" не было 10 лет.

Положительный тест на ВИЧ у одного из актеров парализовал всю порноиндустрию Америки. Профессиональная ассоциация (Free Speech Coalition) призвала режиссеров, продюсеров и кастинг-директоров в срочном порядке приостановить все съемочные процессы на территории страны.

ВИЧ был обнаружен во время планового медобследования, личность заразившегося актера не раскрывается (даже его пол). Но ассоциация уточнила, что с момента последнего отрицательного теста исполнитель не снимался. В ближайшее время актер вновь сдаст анализы. Если выясниться, что результаты были ложноположительными, съемки возобновят.

Стоит отметить, что распространения ВИЧ в среде порноиндустрии в США удавалось избегать более 10 лет, передает "Уралинформбюро".