Песнями и плясками.

15 апреля в Екатеринбурге прошел юбилейный концерт ансамбля народной песни и танца "Сударушка". Искусством юных артистов, гастролирующих по России и за рубежом, вдохновлялся корреспондент "Уралинформбюро".

"Сударушка" родилась в обычной школе №167 на Эльмаше в лихие девяностые. Выпускница Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского Светлана Бельтюкова взяла под крыло талантливых детей, воодушевила их родителей, собрала крепкую команду преподавателей. Дальше - четверть века творческих поисков на радость зрителям, множество наград, поездки за границу, троекратное присвоение звания образцового коллектива.

Сегодня Светлана Васильевна, уже в статусе заслуженного работника культуры, продолжает воспитывать новых звезд. Не все они свяжут судьбу со сценой, но каждый будет считать занятия в "Сударушке" светлым этапом жизни, а художественного руководителя – родным человеком.

В зале Городского Дворца творчества детей и молодежи "Одаренность и технологии" не было свободных мест. Любовь пронизывала поздравления выпускников, звучала в аплодисментах и в теплых словах гостей. Трогательный номер подготовили мамы участников "Сударушки". Да и сами артисты не подкачали – выступили ярко, с душой. Судите сами.