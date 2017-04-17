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Прокуроры через суд требуют обеспечить Троицк питьевой водойСегодня в 18:16

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Без марганца.

Прокуроры подали в суд на ООО "Троицкий Водоканал водоснабжение" с требованием обеспечить жителей чистой питьевой водой. Заявление находится на рассмотрении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В конце марта в водопроводной воде было обнаружено превышение допустимого содержания марганца в 14 раз. Как ранее заявлял директор благотворительного экологического фонда "Моя планета" Виталий Безруков, к ним поступили сотни жалоб.

Экологи заподозрили в загрязнении предприятие УГМК - ЗАО "Учалинский горно-обогатительный комбинат". Они потребовали от сотрудников управления Роспотребнадзора по Башкортостану, где расположен ГОК, и природоохранной прокуратуры Челябинской области провести проверку.

Весной 2015 года в Троицке была такая же проблема. Тогда причиной загрязнения стало отсутствие необходимого оборудования в ООО "Троицкий Водоканал водоснабжение". Суд обязал чиновников в течение года провести реконструкцию сооружений, но этого сделано не было.

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