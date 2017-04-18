В помощь полиции.

Руководство Свердловской железной дороги, Екатеринбургского метрополитена и других транспортных предприятий усилят меры безопасности на время праздников. Такую задачу в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба поставил первый вице-губернатор Алексей Орлов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

"Необходимо обеспечить готовность к оперативному реагированию при угрозе совершения терактов, обследовать места проведения праздничных мероприятий в строгом соответствии с установленными требованиями и оказать содействие организаторам массовых мероприятий в обеспечении охраны общественного порядка", - заявил Орлов.

Он поручил главам муниципалитетов совместно с полицией провести консультации с представителями этнических общественных объединений. "Готовясь к предстоящим праздникам, мы должны уделить самое серьезное внимание укреплению межнационального и межконфессионального мира на территории региона", - подчеркнул вице-губернатор.

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин отметил, что за местами проведения массовых мероприятий будут закреплены ответственные руководители территориальных органов полиции. "Объекты, в том числе жилой сектор, рядом с которыми запланировано проведение торжественных акций, будут обследованы на предмет обнаружения оружия и взрывчатых веществ", – заявил Бородин.

Как пояснили в департаменте информационной политики региона, усиленный режим работы полиции запланирован на время проведения в Екатеринбурге Дельфийских игр, праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России.