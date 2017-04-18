×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Диаспоры подключат к борьбе с терроризмом на Среднем УралеСегодня в 16:01

  • Текст

В помощь полиции.

Руководство Свердловской железной дороги, Екатеринбургского метрополитена и других транспортных предприятий усилят меры безопасности на время праздников. Такую задачу в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба поставил первый вице-губернатор Алексей Орлов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

"Необходимо обеспечить готовность к оперативному реагированию при угрозе совершения терактов, обследовать места проведения праздничных мероприятий в строгом соответствии с установленными требованиями и оказать содействие организаторам массовых мероприятий в обеспечении охраны общественного порядка", - заявил Орлов.

Он поручил главам муниципалитетов совместно с полицией провести консультации с представителями этнических общественных объединений. "Готовясь к предстоящим праздникам, мы должны уделить самое серьезное внимание укреплению межнационального и межконфессионального мира на территории региона", - подчеркнул вице-губернатор.

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин отметил, что за местами проведения массовых мероприятий будут закреплены ответственные руководители территориальных органов полиции. "Объекты, в том числе жилой сектор, рядом с которыми запланировано проведение торжественных акций, будут обследованы на предмет обнаружения оружия и взрывчатых веществ", – заявил Бородин.

Как пояснили в департаменте информационной политики региона, усиленный режим работы полиции запланирован на время проведения в Екатеринбурге Дельфийских игр, праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×