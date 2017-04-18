Диаспоры подключат к борьбе с терроризмом на Среднем УралеСегодня в 16:01
- Текст
В помощь полиции.
Руководство Свердловской железной дороги, Екатеринбургского метрополитена и других транспортных предприятий усилят меры безопасности на время праздников. Такую задачу в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба поставил первый вице-губернатор Алексей Орлов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.
"Необходимо обеспечить готовность к оперативному реагированию при угрозе совершения терактов, обследовать места проведения праздничных мероприятий в строгом соответствии с установленными требованиями и оказать содействие организаторам массовых мероприятий в обеспечении охраны общественного порядка", - заявил Орлов.
Он поручил главам муниципалитетов совместно с полицией провести консультации с представителями этнических общественных объединений. "Готовясь к предстоящим праздникам, мы должны уделить самое серьезное внимание укреплению межнационального и межконфессионального мира на территории региона", - подчеркнул вице-губернатор.
Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин отметил, что за местами проведения массовых мероприятий будут закреплены ответственные руководители территориальных органов полиции. "Объекты, в том числе жилой сектор, рядом с которыми запланировано проведение торжественных акций, будут обследованы на предмет обнаружения оружия и взрывчатых веществ", – заявил Бородин.
Как пояснили в департаменте информационной политики региона, усиленный режим работы полиции запланирован на время проведения в Екатеринбурге Дельфийских игр, праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:38
Дачи в свердловской глубинке подорожали почти на четверть
Покупатели разбежались.Сегодня в 16:36
ММК увеличил прозводство продукции с высокой добавленной стоимостью
На 5,1%Сегодня в 16:31
Тунгусов ответит за "День чистоты"
Накануне Первомая.Сегодня в 16:20
Хлебозаводы отвадят от переработки плесневелого хлеба
Избавив от просроченной продукции.Сегодня в 16:01
Диаспоры подключат к борьбе с терроризмом на Среднем Урале
В помощь полиции.Сегодня в 16:00
Следователей не убедила английская справка Юревича
Адвокат экс-губернатора протестует.Сегодня в 15:56
ММК помогает Башкортостану развивать туризм
Внутренний.Сегодня в 15:33
На Южном Урале подросток умер от отравления газом
Из баллона для заправки зажигалок.Сегодня в 15:20
В роддоме Екатеринбурга умерла молодая женщина
Ребенок в реанимации.Сегодня в 15:16
Югорские школьницы сделали открытия вместе с "Леонардо"
И Ханты-Мансийским банком.Сегодня в 14:49
21-летний тюменец насмерть сбил женщину на трассе
Ее личность устанавливается.Сегодня в 14:43
Южноуралец сел на 12 лет за надругательство над девочкой у школы
Педофилом займется психиатр.Сегодня в 14:37
Под Сосьвой затопило дорогу
То ли еще будет.Сегодня в 14:27
Тюменец на тракторе съехал в кювет и погиб
От переохлаждения.Сегодня в 14:14
Четыре вуза Урала не дотянули до опорных
Статус дали лишь университету Магнитогорска.
Главные новости
- Сегодня в 15:33На Южном Урале подросток умер от отравления газом
- Сегодня в 15:20В роддоме Екатеринбурга умерла молодая женщина
- Сегодня в 14:43Южноуралец сел на 12 лет за надругательство над девочкой у школы
- Сегодня в 12:40Предполагаемый убийца Ирины Вахрушевой сначала надругался над ней
- Сегодня в 12:30В кабинет главы Миасса нагрянули силовики
Аналитика
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?
Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева
Свердловская область теряет красный оттенок.