Нововведение позволит защитить права собственников.

С 1 июля 2017 года в России будут допускать к проведению капремонтов только подрядчиков, которые являются членами региональных саморегулируемых организаций. Данное требование прописано в Градостроительном кодексе РФ, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

По словам министра энергетики и ЖКХ Среднего Урала Николая Смирнова, нововведение позволит защитить права собственников жилья.

Все члены СРО должны будут иметь обязательную регистрацию в Свердловской области, и у них не должно быть подразделений, обособленных филиалов и представительств в других регионах страны.

"Во-первых, это уже в самой ближайшей перспективе позволит снизить поток временных, а потому не особенно заинтересованных в качестве своего труда работников из других территорий. Во-вторых – будет способствовать созданию постоянных рабочих мест для жителей нашего региона, и как следствие – обеспечит дополнительные налоговые поступления в областной бюджет", - заявил Смирнов.

Кроме того, будет сформировано два компенсационных фонда СРО - возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. Первый будет наполняться за счет средств всех членов СРО, второй - за счет тех компаний, которые выразили намерение участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд. Минимальные размеры взносов составят по 300 тысяч рублей. Весь ущерб, нанесенный собственникам подрядчиками, будет компенсироваться за счет данных фондов.