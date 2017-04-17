×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В России "капитальных" подрядчиков заставят вступить в СРОСегодня в 18:19

  • Текст

Нововведение позволит защитить права собственников.

С 1 июля 2017 года в России будут допускать к проведению капремонтов только подрядчиков, которые являются членами региональных саморегулируемых организаций. Данное требование прописано в Градостроительном кодексе РФ, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

По словам министра энергетики и ЖКХ Среднего Урала Николая Смирнова, нововведение позволит защитить права собственников жилья.

Все члены СРО должны будут иметь обязательную регистрацию в Свердловской области, и у них не должно быть подразделений, обособленных филиалов и представительств в других регионах страны.

"Во-первых, это уже в самой ближайшей перспективе позволит снизить поток временных, а потому не особенно заинтересованных в качестве своего труда работников из других территорий. Во-вторых – будет способствовать созданию постоянных рабочих мест для жителей нашего региона, и как следствие – обеспечит дополнительные налоговые поступления в областной бюджет", - заявил Смирнов.

Кроме того, будет сформировано два компенсационных фонда СРО - возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. Первый будет наполняться за счет средств всех членов СРО, второй - за счет тех компаний, которые выразили намерение участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд. Минимальные размеры взносов составят по 300 тысяч рублей. Весь ущерб, нанесенный собственникам подрядчиками, будет компенсироваться за счет данных фондов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×